26 ottobre 2019- 18:00 Pd: Miceli, 'aprire a moderati che non hanno più casa in Forza Italia' (2)

(Adnkronos) - Per il deputato dem il fatto che una parte di Forza Italia possa passare al Pd non è solo una possibilità. "La vedo e la auspico", sottolinea, facendo riferimento a quella parte di azzurri "che ho visto palesemente in sofferenza su temi come il decreto sicurezza" o a "Renata Polverini e alla sua capacità di rappresentare il mondo sindacale che è molto più vicino alla sinistra che alla destra". E ancora alle "posizioni di Carfagna su integrazione e immigrazione". "Io spero e credo - afferma - che ci sia la capacità di non chiudersi dentro recinti e steccati ideologici che non esistono più e di capire invece che oggi lo spartiacque netto è tra il sovranismo più sfrenato, un sovranismo di destra che porta in piazza a fare il saluto romano, che fa la marcia su Roma e che è geopoliticamente orientato, e dall'altra parte le persone di buon senso che hanno la necessità storica di fare quadrato. Su questo penso che si possa costruire molto".