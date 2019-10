26 ottobre 2019- 17:54 Pd: Miceli, 'dopo Renzi partito cambiato, dimostriamo di essere comunità'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Il partito è cambiato e indubbiamente adesso mancano i pretesti per le polemiche". Così il deputato del Pd Carmelo Miceli, a Palermo, commenta all'Adnkronos il dopo 'addio' di Renzi al partito e la nascita di Italia Viva. "Penso che il Pd - aggiunge - sia un partito acciaccato ma non, come dice Faraone, malato. Adesso non ci sono più scuse, non c'è più l'oppressore, chi era venuto a togliere il partito dalle mani di chi lo sentiva suo, non c'è più il pretesto. Adesso c'è una comunità ed è di tutti la responsabilità di dimostrare che è comunità davvero". Per quanto riguarda le possibili 'fughe' verso Italia Viva, Miceli esclude che ce ne siano altre. "Credo che la parte che doveva andare è andata ed è difficile immaginare che chi non è andato prima andrà dopo - dice - La divisione è netta: c'è chi pensa che si possa contare sulla capacità comunicativa del leader, che è indiscussa e indiscutibile, e chi invece pensa che in questo momento bisogna puntare anche e soprattutto sulla capacità di fare comunità e condividere responsabilità e idee progettuali".