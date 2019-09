16 settembre 2019- 15:15 Pd: Miceli, 'è mia casa, scissione incomprensibile'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Leggo agenzie di stampa nelle quali ipotetici 'big' danno per certa una imminente scissione e una mia uscita dal Partito Democratico. Nell’invitare questi ipotetici 'big' a tacere e a anteporre il buon senso alle proprie aspirazioni, chiedo a tutti i dirigenti e militanti di unirsi al coro di chi - come Alessia Morani, Simona Flavia Malpezzi e il sottoscritto - fa appello all’unità e a non fare scelte incomprensibili per la nostra Comunità. Il Partito Democratico è una casa plurale, la nostra casa, la mia casa. Custodiamola gelosamente". Lo scrive Carmelo Miceli del Pd su Facebook.