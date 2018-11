29 novembre 2018- 16:26 Pd: Minniti, 'biscotto' non esiste, se arrivo secondo non sarò segretario

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "L'ipotesi del biscotto non esiste eticamente e politicamente". Lo ha detto Marco Minniti a Un Giorno da Pecora. "Io corro per arrivare uno..." ma "se arrivo secondo non c'è alcuna possibilità che faccia il segretario, non ho intenzione di eludere la volontà degli elettori con dei marchingegni".