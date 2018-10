16 ottobre 2018- 16:40 Pd: Minniti, candidato? Mie valutazioni solo dopo Forum Milano

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Non ho deciso, sto riflettendo e comunque ci sono alcuni appuntamenti che vanno rispettati". Marco Minniti parla dell'ipotesi di una sua candidatura al congresso Pd, ribadisce che è in corso una riflessione e che comunque c'è un timing da rispettare. "A fine ottobre c'è il Forum Pd a Milano dove interverrò da dirigente del partito. Sarebbe irrispettoso farlo da candidato, qualora avessi preso una decisione. Io sono fatto così", spiega Minniti. Poi una volta esaurito questo percorso, a novembre, "farò le mie valutazioni", aggiunge l'ex-titolare del Viminale parlando con i cronisti alla Camera. Minniti conferma che parteciperà alla Leopolda con Matteo Renzi. "Certo, ci sarò. Partecipo a tante iniziative. Sono andato anche a Cortona (l'iniziativa di Areadem di Dario Franceschini, ndr). Da luglio a oggi sono stato a 40 feste di partito". E a chi gli chiede se non tema di essere etichettato come il 'candidato renziano', Minniti ribatte: "Io renziano? Sapete quando sono entrato al governo per la prima volta? Vent'anni fa, era il 1998...".