6 dicembre 2018- 16:08 Pd: Minniti, Delrio candidato? Lo escludo

Roma, 6 di. (AdnKronos) - "Graziano Delrio ha già detto in maniera chiara che il tema della segreteria Pd non è per lui oggi il tema, sta lavorando bene come capogruppo e sta lavorando con noi e con altri, quindi lo escluderei". Lo ha detto Maurizio Martina a Skytg24.