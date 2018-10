31 ottobre 2018- 21:08 Pd: Minniti, mi candiderò a segreteria se utile a partito e a Italia

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - Sulla candidatura alla segreteria del Pd "ho il dovere di dare una risposta", prima dell'assemblea del 17 dicembre. "L'unica bussola che guiderà la mia decisione è se la riterrò una cosa utile al mio partito e all'Italia o non utile". Lo ha affermato Marco Minniti, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.E di fronte alla scommessa sul suo sì della conduttrice, Barbara Palombelli, e degli ospiti Luisella Costamagna e Franco Bechis, l'ex ministro dell'Interno ha replicato: "Minniti non scommette, prendo atto che state scommettendo, mi auguro che non perdiate la scommessa".