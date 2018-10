20 ottobre 2018- 19:47 Pd, Minniti non scioglie la riserva sulla sua candidatura

Firenze, 20 ott - (AdnKronos) - Marco Minniti scioglierà la riserva sulla sua eventuale corsa alla segreteria del Pd nei primi giorni di novembre dopo la conferenza programmatica del partito di fine ottobre a Milano. "Candidarmi alla segreteria del Pd? Al momento no", si limita a rispondere l'ex ministro dell'Interno ai giornalisti durante la sua presenza alla Leopolda 9in corso a Firenze. Una nota dell'ufficio stampa del Pd chiarisce poi che "la risposta 'al momento no' di Minniti era relativa alla domanda se avesse deciso o meno di candidarsi. Come ripete da giorni infatti l'ex ministro la decisione - si spiega - verrà presa al momento opportuno".Il segretario del partito democratico, Maurizio Martina, in relazione alle dichiarazioni di Minniti, ha detto: "Tutti i ragionamenti sono prematuri e in ogni caso non tocca a me dire cosa devono fare i candidati che intendono mettersi in campo". "Quello che mi interessa è dire - ha aggiunto - che dobbiamo fare un congresso ampio e partecipato. E importante che tutte le proposte che si metteranno in campo offrano al Pd una risposta forte di rapporto col Paese reale", conclude Martina.