15 ottobre 2018- 19:16 Pd: Minniti riflette, Zingaretti parte e Renzi lancia comitati civici (2)

(AdnKronos) - Il prossimo fine settimana sarà quello della Leopolda e oggi Matteo Renzi ha dedicato l'enews a spiegare il programma della nona edizione: 'Ritorno al Futuro', lo slogan con tanto di DeLorean nel manifesto di lancio. Saranno lo stesso Renzi e Pier Carlo Padoan ad aprire i lavori venerdì sera con la presentazione di una contro-manovra: "Probabilmente i signori del Governo non ci ascolteranno, ma noi mostreremo pubblicamente agli italiani come si potrebbe evitare di penalizzare i lavoratori e favorire gli speculatori come loro stanno facendo".Quindi un format che torna alle origini con il 'gong' per i 5 minuti di intervento dal palco e pochi big presenti. Renzi ribadisce che non si parlerà di congresso dem e conferma che ci sarà la presentazione dei comitati civici. Un embrione di qualcosa di diverso dal Pd? L'ex-premier si limita a spiegarla così: sabato pomeriggio alla Leopolda ci sarà "la presentazione, con Ivan Scalfarotto, dei comitati civici, comitati di resistenza civile contro la mediocrità e la banalità del Governo"."Comitati per tornare al futuro e farlo di corsa prima che si abbatta sull’Italia lo tsunami causato dalla spaventosa incapacità grillo-leghista. Chiederemo a tutti di aprire un comitato civico coinvolgendo anche e soprattutto persone fuori dall’impegno politico". Anche perchè, aggiunge, "io sono convinto che nelle prossime settimane ci sarà una sollevazione popolare contro l’incapacità di questo Governo: una sorta di marcia dei quarantamila quarant’anni dopo. La gente che lavora, che risparmia, che vuol bene all’Italia deve farsi sentire. E i comitati civici saranno uno strumento in questa direzione".