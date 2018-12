11 dicembre 2018- 20:46 Pd: Minniti, scissione? Io spero non ci sia mai

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Io spero che non ci sia nessuna scissione. Questa una delle ragioni per cui serve una leadership forte, perchè una leadership forte evita le scissione". Lo ha detto Marco Minniti a Di martedì su La7. "Io spero che non ci sia mai una scissione perchè un giorno qualcuno scriverà sui libri di storia di quello di cui stiamo parlando ora come una cronaca e una rottura dell'opposizione democratica in questo momento sarebbe una cosa scritta nei libri" e chi la dovesse fare se ne assumerebbe "la responsabilità".