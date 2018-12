5 dicembre 2018- 19:12 **Pd: Minniti vede Lotti e Guerini, resta stallo**

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Un incontro riservato nel pomeriggio tra Marco Minniti, Luca Lotti e Lorenzo Guerini. Un faccia a faccia per tentare di ricomporre la situazione dopo le indiscrezioni su un ripensamento dell'ex-ministro sulla candidatura al congresso Pd. A quanto apprende l'Adnkronos, però, il confronto non sarebbe stato risolutivo. Minniti nel corso della riunione non avrebbe sciolto i suoi dubbi sulla candidatura al congresso. "Si ritira? Finchè non lo dice chiaramente lui, non si sa...", spiegano fonti renziane.