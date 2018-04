30 aprile 2018- 17:16 Pd: Misiani, inaccettabile che Renzi detti linea in tv

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - “Che Renzi, il primo responsabile della disfatta del 4 marzo, cerchi di dettare la linea al Pd con un one-man show televisivo non è solo surreale: è inaccettabile". Lo dichiara il senatore del Pd Antonio Misiani. "Per il metodo, perché delegittima il segretario reggente e toglie significato al confronto in direzione nazionale. Nel merito, perché - senza un briciolo di autocritica per gli errori di questi anni - propone una linea velleitaria, che in queste condizioni ci porta solo in un vicolo cieco”, conclude.