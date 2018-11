27 novembre 2018- 15:21 Pd: Misiani, Martina-Richetti in continuità con stagione renziana

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Matteo Richetti, già portavoce di Renzi, si è ritirato dalla corsa per la segreteria Pd annunciando il suo sostegno per Maurizio Martina, segretario uscente e già ministro e vicesegretario di Renzi. È una scelta che ha il pregio della chiarezza. Con l’arrivo di Richetti la candidatura Martina è sempre più in continuità con la stagione renziana e oggettivamente più distante dal cambiamento di cui il Pd ha bisogno per risollevarsi dalla disastrosa sconfitta delle politiche". Lo dice il senatore del Pd Antonio Misiani.