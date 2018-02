PD: MISURACA ADERISCE AL PARTITO, FARAONE 'ORGOGLIOSO DI CONSEGNARE TESSERA'

15 febbraio 2018- 14:44

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Dore Misuraca ha aderito al Pd. Stamane Davide Faraone, insieme al segretario provinciale del Pd Palermo Carmelo Miceli e al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ha consegnato la tessera del Partito democratico al deputato nazionale eletto nella precedente legislatura con Ap e prima ancora esponente di Forza Italia e del Pdl. "Sono orgoglioso dell'adesione di Dore Misuraca al Pd - ha detto Faraone - E' la conferma di un percorso di coerenza che parte dal sostegno ai governi di centrosinistra e prosegue con l'esperienza vincente delle amministrative di Palermo che ci ha visto insieme con la lista unitaria 'Democratici e Popolari'". Una scelta, ha proseguito il sottosegretario, "così come quella di tanti che in queste ore stanno aderendo ai Dem, che conferma la vocazione del Pd all'apertura e al pluralismo: una grande casa pronta ad accogliere tutti quelli che vogliono fermare gli estremismi e governare con serietà e responsabilità il Paese". "Quelle che abbiamo di fronte il prossimo 4 marzo - ha detto Misuraca - sono elezioni decisive per il futuro del Paese: c'è il serio rischio che forze populiste ed estremiste mettano a repentaglio la stabilità del sistema Paese, garantita in questa legislatura con grande fatica e sacrifici dalle forze di maggioranza. Con convinzione, oggi, scelgo di sostenere apertamente il Partito democratico, unico argine a difesa dell’Italia, unica forza in grado di portare avanti una nuova stagione di riforme e consolidare la crescita che abbiamo intrapreso. I moderati che, come me, hanno sostenuto gli ultimi governi, non possono girarsi dall'altra parte. Sarebbe una colpa imperdonabile".