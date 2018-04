30 aprile 2018- 17:51 Pd: Monaco, esito Direzione già scritto, non far perdere tempo a Colle

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Dopo che Renzi, leader perdente e dimissionario Pddiscorso in tv, meglio non fare perdere altro tempo a Mattarella e agli italiani". Lo dichiara Franco Monaco."Passi per la sua totale insensibilità agli interessi superiori del paese, ma almeno ci si dovrebbe risparmiare l’offesa alla dignità delle istituzioni e del suo stesso partito. Perché mai impiccare gli italiani all’attesa di una direzione nazionale il cui esito è già scritto?", conclude.