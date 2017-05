PD: MONTI, RENZI IL MACRON ITALIANO? MA NEANCHE PER IDEA

9 maggio 2017- 20:09

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Matteo Renzi è il Macron italiano? "Ma neanche per idea". La dice Mario Monti a Di Martedì. "Ma chi ci dice che un Macron in Italia ci sia? Possiamo fare il nostro bene anche senza averlo, certo facciamo il nostro male se diamo lo smalto di Macron a figure pericolose o a figure che hanno fatto fare qualche passo avanti all'Italia ma poi l'hanno portata su un ramo secco, per esempio con un referendum che non era prioritario...", aggiunge.