24 maggio 2019- 13:05 Pd: Morassut, 'bene Martina su costituente democratici'

Roma, 24 mg. (AdnKronos) - "Sono contento che Maurizio Martina abbia accolto la proposta che lanciai nel 2016, quella di dar vita a una costituente dei Democratici che porti alla nascita di un movimento politico che vada oltre gli attuali confini del Partito Democratico, che abbia un forte carattere civico ma riaffermi l’orizzonte ideale democratico come approdo irreversibile". Lo dichiara in una nota il parlamentare e membro della Direzione Nazionale del Pd, Roberto Morassut."Penso che i tempi per avviare questo percorso fossero già maturi già all’indomani della sconfitta referendaria del 2016, ma non è mai troppo tardi per recuperare il tempo perso. Serve una Costituente Democratica per un movimento di valori costanti e forme mutanti”, conclude.