16 dicembre 2018- 12:55 Pd: Morassut, Martina era per confronto con M5S, ora ha cambiato idea

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Maurizio Martina è stato il segretario del Pd. Durante il suo mandato ha dovuto affrontare due problemi: la collocazione del Pd dopo la sconfitta e la prospettiva di un nuovo congresso. Sul primo problema egli ha tentato una interlocuzione con il Movimento Cinque Stelle per farci un governo. Ebbe l’opposizione delle correnti che ora lo sostengono. In realtà il tema non era fare un governo con i Cinque Stelle (assai improbabile) ma confrontarsi con loro per togliere ogni alibi 'di sinistra' e lasciar emergere la scelta per la Lega come la vera e naturale unica opzione da loro perseguita”. Così in una nota il parlamentare e membro della Direzione Nazionale del Pd, Roberto Morassut. “Tutta la nostra discussione – spiega Morassut – doveva concentrarsi su questo ed invece è stata stupida e schematica. E tale continua ad essere. Ora Martina dice che con i Cinque Stelle non si deve nemmeno parlare. Mi aspetto a seconda della meteorologia del momento altre dichiarazioni". "Per quanto riguarda il Congresso egli ha prima detto voler fare le primarie, poi che serviva un congresso diverso e costituente (come io dissi dal 2016), poi che, no, servivano le primarie perché il Pd non andava 'superato', poi che occorre cambiare addirittura il nome e fare i Democratici (nuovo plagio). Alla fine – conclude Morassut – Martina si è candidato ed è sostenuto da chi del correntismo interno rivendica (legittimamente, ma secondo me assai erratamente) le ragioni. Insomma Martina usa in modo furbesco una proposta politica seria e non sua che indica la strada di un radicale mutamento della vita interna del Pd chiedendo i voti a chi invece quel regime lo ha coltivato, difeso, rivendicato”.