8 dicembre 2018- 14:45 Pd: Morassut, Zingaretti non ha mai detto ok governo con M5S

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Non mi pare Zingaretti abbia mai detto di voler fare un governo coi Cinque Stelle. Su questo nel Pd non vedo grandi differenze. Altra cosa è dire che i Cinque Stelle vanno scomposti. E questo, semmai, ha sempre detto Zingaretti”. Così in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Roberto Morassut.“I 5S - spiega Morassut - sono un movimento instabile e proprio in queste settimane sono attraversati da molte contraddizioni di cui dovremmo approfittare per acuire le loro divisioni . Questo si fa con la politica e con l’iniziativa sulle cose, utilizzando il bastone e la carota”. “Il problema - continua il deputato dem - è che se continuiamo a fare un congresso sulle candidature vere o non vere e su uno schematico dibattito su alleanze surreali non faremo passi avanti. Mi interessa molto di più, per esempio, capire cosa faranno i Cinque Stelle sul Global Compact e se riusciremo a far esplodere le loro contraddizioni e non le nostre”.