30 novembre 2018- 19:32 Pd: mozione Minniti si organizza, ipotesi Lotti coordinatore sempre in campo (2)

(AdnKronos) - Un lavoro organizzativo con una linea politica che chi sta partecipando al lavoro per la candidatura di Minniti, descrive così: "Per noi il punto è non perdere la rotta: l'avversario è il governo e il messaggio deve essere quello dell'opposizione a grillini e Lega e non quello dello scontro interno". E Renzi? "Renzi compreso, se siamo per Minniti è perchè lui concordava...". L'eventuale scenario - "è tutto molto prematuro", si ripete - di una 'lista civica nazionale' di Renzi potrebbe svilupparsi, qualora si creassero le condizioni giuste, anche prima della fine del lungo congresso dem con primarie fissate il 3 marzo. E se Minniti non dovesse farcela, con Nicola Zingaretti segretario, per molti renziani sarebbe già essere pronta una nuova casa a cui approdare.