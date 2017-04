PD: MOZIONE ORLANDO, A NARDò VOTO SOSPESO PER VICENDE ESTRANEE A PRIMARIE

30 aprile 2017- 20:38

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "A Nardò il voto per il congresso del Pd è stato sospeso per una verità, scomoda quanto banale: la consultazione è stata inquinata da una invasiva presenza del sindaco di destra, con esplicite simpatie fasciste che, per giorni, ha martellato i cittadini con insistenti inviti al voto per Michele Emiliano". Lo dichiara Federico Massa, parlamentare Pd e sostenitore della mozione Orlando."E lo ha fatto con esplicito riferimento alla sua funzione di sindaco, invitando i cittadini al voto per il Presidente della Regione, suo amico personale. Credo che sia evidente a tutti come nulla, ma proprio nulla, hanno a che fare, con l'elezione del segretario nazionale del Pd, le vicende amministrative di Nardò, peraltro utilizzate come 'merce di scambio' nella prospettiva della espressione del voto", aggiunge."Per non parlare della mobilitazione esplicita di una organizzazione, 'andare oltre', dichiaratamente ispirata all'ideologia fascista. Con buona pace di tutti la decisione assunta sul congresso di Nardò riafferma, semplicemente, che l'elezione del segretario del Pd riguarda tutti i cittadini che, iscritti o meno, si riconosco nei principi e nei valori del riformismo italiano ed europeo. Qualcuno ha ritenuto di poter 'andare oltre', ma è stato rispedito indietro", conclude.