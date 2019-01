23 gennaio 2019- 17:08 Pd: Nannicini, 'positivi dati Martina, ora impegno per primarie'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "I dati reali, seppure ancora parziali, relativi ai congressi di circolo effettuati finora, sono positivi per la mozione a sostegno della candidatura di Maurizio Martina, che in tante province si afferma come la prima nelle indicazioni dei nostri iscritti: da Firenze (47,3%) a Bergamo (44%), da La Spezia (55%) a Lecce (39%), da Verona (49,5%) a Pesaro (42%), da Cuneo (39%) a Potenza (60%), passando per Salerno, Benevento, Cremona, Empoli, Massa, Pistoia, Prato, Perugia, Lucca, Monza, Sondrio, Padova, Belluno, Cagliari, Lodi, Fermo, Ogliastra, Verbania, Novara e tante altre realtà. Ora massima mobilitazione per le primarie e per il coinvolgimento di tanti elettori pronti a costruire con noi una nuova prospettiva per il Pd. Per un riformismo radicale alternativo senza ambiguità a Lega e Cinque Stelle”. Lo dichiara Tommaso Nannicini, responsabile nazionale della mozione Martina.