PD: NAZARENO, BILANCIO? C'è PIANO DI RIENTRO, CHIUDEREMO IN PAREGGIO

14 giugno 2017- 17:37

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Un bilancio 2016 non brillante per il Pd per 'colpa', principalmente, delle spese elettorali sostenute per la campagna referendaria, circa 11 milioni di euro. Il bilancio è stato illustrato oggi in Direzione dal tesoriere Francesco Bonifazi e i membri dell'organismo hanno 24 ore per esprimersi con un voto per via telematica. "Nessuna sorpresa -si spiega dal Nazareno- sapevamo delle spese come sappiamo che il prossimo anno ci sono le elezioni politiche e che spenderemo altrettanto. Il piano di rientro c'è, chiuderemo in pareggio". Dal Pd si sottolinea come i dem siano il primo partito per raccolta fondi grazie al 2xmille. "Siamo oltre i 6 milioni di euro", cifra che, si spiega, sarebbe in crescita rispetto all'anno precedente.