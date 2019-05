27 maggio 2019- 20:37 Pd: Nobili, 'discutere su quale direzione prendere'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Pd c’è e rappresenta quei sei milioni di italiani che ci avevano già scelto a marzo 2018 (il dato è clamorosamente sovrapponibile) per cui è abbastanza fuori luogo che chi considerò quella la più grande sconfitta della storia della sinistra oggi festeggi la conferma di quel risultato. Fortunatamente, soprattutto il calo dell’affluenza ci regala qualche punto percentuale in più". Lo scrive su Fb Luciano Nobili, presidente di 'Sempre avanti', associazione renziana nata dopo il congresso dem. "Maturato, ora è il tempo di dirlo, non certo grazie all’errore di riaprire le nostre porte a D’Alema o Bersani, ma semmai perché per una volta, grazie alla nostra lealtà, il Pd ha sperimentato una novità assoluta: una campagna elettorale uniti, senza fuoco amico". Noi, sottolinea riferendosi all'area Giachetti, "siamo stati leali fino in fondo, ma dopo il voto bisognerà discutere della direzione da dare oggi ai democratici. Vogliamo riportare il Pd sulla strada del cambiamento del Paese, delle coraggiose riforme da proporre al paese, dell’innovazione? Vogliamo guardare a chi oggi si astiene e quei milioni di elettori che ci sono tra noi e il mostro populista invece che guardare solo ad una sinistra di reduci?"."Vogliamo dire con forza che siamo alternativi sia a Lega che a M5S o qualcuno immagina una prospettiva in cui finire al capezzale della Casaleggio in attesa del nuovo ologramma con cui sostituiranno Conte o Di Maio? Sono scelte che spettano a Zingaretti e noi siamo pronti come sempre a fare la nostra parte. Ma di tutto questo dovremmo parlare nelle prossime settimane, con lealtà e con franchezza. E il dibattito ci incarichiamo di aprirlo noi, i prossimi 15 e 16 giugno ad Assisi, al primo incontro nazionale di Sempre Avanti".