PD: ONLINE CHATBOT RENZI, PRIMO CASO PER UN POLITICO

13 febbraio 2018- 16:09

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "È online il chatbot di Matteo Renzi, un servizio di Facebook messenger implementato sulla pagina Facebook del Segretario del Partito Democratico da parte del suo staff social. Sulla pagina Facebook di Matteo Renzi è adesso possibile interagire con uno strumento di risposta automatica utile per esplorare le principali proposte del programma del PD, i 100 punti e i risultati raggiunti nei giorni di governo, nonché per ricevere aggiornamenti da parte dello staff di Matteo Renzi anche scaricando la App". Si spiega in una nota. "Il chatbot è inoltre in grado di riconoscere alcune parole chiave come 'economia', 'lavoro' e 'tasse' e di fornire agli utenti infografiche e video utili alla condivisione sui social. Tra i pulsanti anche l’opzione 'segnala una fake news'. È il primo caso di implementazione di un chatbot nel panorama politico italiano".