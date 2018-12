3 dicembre 2018- 13:40 Pd: Orfini, ha ragione Moretti, no Ius Soli errore e ferita aperta

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Ieri sera Nanni Moretti ha criticato con grande durezza il Pd per non aver approvato lo Ius Soli. In quel periodo Renzi si era dimesso, il congresso era in corso ed io ero reggente, come adesso. Incontrai le associazioni che chiedevano l'approvazione della legge, incontrai tanti nuovi italiani che chiedevano giustamente il riconoscimento dei loro diritti. Assunsi con loro l'impegno a fare di tutto perché quella legge vedesse la luce". Lo scrive Matteo Orfini su Facebook. "Chiesi pubblicamente e privatamente al nostro governo di mettere la fiducia. Il governo fece una scelta diversa: i centristi di Alfano avevano spiegato che non avrebbero votato la fiducia e che qualora fossimo andati avanti il governo sarebbe caduto. E così lo Ius Soli non si è fatto"."Penso abbia ragione Moretti, è stato un grandissimo errore. Certo, il rischio era alto. Ma in una legislatura politicamente terminata col referendum del 4 dicembre, cosa sarebbe cambiato governare qualche mese in meno? Il governo è strumento, non fine. E a volte occorre rischiare, come facemmo con le unioni civili. Per me quella resta una ferita aperta e ne sento la responsabilità: ero io a dirigere il Pd e non ho avuto la forza di imporre una linea più coraggiosa al nostro governo", conclude.