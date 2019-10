16 ottobre 2019- 15:27 **Pd: Orfini, 'sbagliatissima alleanza con M5S, così andiamo nel burrone'**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Tra ieri e oggi i due principali leader del Pd, Zingaretti e Franceschini, hanno ribadito che la prospettiva strategica del nostro partito è un accordo coi 5 stelle, nuovo perno di un centrosinistra riformista". Lo scrive Matteo Orfini su Fb. "La dico semplice: a me pare una linea sbagliatissima". Sottolinea Orfini: "Una linea sbagliata e subalterna. Che peraltro avrebbe bisogno di un congresso vero per essere legittimata, dato che nulla di quanto stiamo facendo fu discusso alle passate primarie. Credo di non essere il solo nel Pd a pensarla così. Nel mio piccolo cercherò di far cambiare idea a chi ci sta portando verso un burrone".