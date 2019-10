16 ottobre 2019- 15:30 Pd: Orfini, 'sbagliatissima alleanza con m5S, così andiamo nel burrone' (3)

(Adnkronos) - "Abbiamo già ammainato -aggiunge Orfini- le nostre bandiere: lo ius culturae non si fa. I decreti sicurezza non si toccano (e piantiamola di dire che basta recepire gli appunti del Colle. Perché ad esempio significherebbe non sfiorare nemmeno il primo dei due aberranti testi). I provvedimenti economici simbolo dei 15 mesi di governo Salvini Di Maio non li scalfiamo"."E questa nostra remissività, questa pavidità sta indebolendo un governo già fragile. Perché nell'agenda manca quella discontinuità che avevamo promesso e mancano quei segnali forti che una parte del paese si aspetta da noi"."Così il governo appare semplicemente figlio di una operazione di potere fine a se stessa. Lo ripeto: è una linea sbagliata e subalterna. Che peraltro avrebbe bisogno di un congresso vero per essere legittimata, dato che nulla di quanto stiamo facendo fu discusso alle passate primarie. Credo di non essere il solo nel Pd a pensarla così. Nel mio piccolo cercherò di far cambiare idea a chi ci sta portando verso un burrone. Dateci una mano", conclude.