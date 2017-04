PD: ORLANDO, 99% NOSTRI ELETTORI PREFERISCE PISAPIA A BERLUSCONI

29 aprile 2017- 13:20

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Pisapia farebbe meglio a non dare per scontato che Renzi sia necessariamente il riferimento del suo appello. In secondo luogo credo che l'appello di Pisapia debba essere raccolto perché corrisponde alla volontà della stragrande maggioranza dei militanti, degli iscritti e degli elettori del Pd a prescindere dal candidato che sceglieranno". Lo ha detto ai cronisti a Villa Borghese Andrea Orlando, ministro della Giustizia e candidato alle primarie Dem. "Io credo che tra Berlusconi e Pisapia -ha proseguito- il 99% dei militanti e degli elettori del Pd scelgano Pisapia". Alla domanda se farebbe parte di una coalizione a guida Pisapia, il ministro ha risposto: "Io farei parte della coalizione del centrosinistra che voglio costruire da segretario del Pd".