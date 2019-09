16 settembre 2019- 13:01 **Pd: Orlando a Giachetti, 'serve tuo contributo, resta in Direzione'**

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Io penso che per guidare un percorso come quello che ci attende serva il contributo di chi ne diffida e persino di chi è stato contrario. Per questo spero che Roberto Giachetti ci ripensi e rimanga in direzione". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.