PD: ORLANDO A PISAPIA, UNIAMOCI PER RICOSTRUIRE CENTROSINISTRA

31 maggio 2017- 14:14

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Anche se la legge elettorale alla tedesca "non aiuta la costruzione del centrosinistra", per Andrea Orlando questo resta il progetto da portare comunque avanti. "La nostra è una linea politica che intendiamo perseguire e portare avanti nel Paese. Chiediamo di unirci", ha detto il Guardasigilli in una conferenza stampa alla Camera. "Raccogliamo oggi la voce di Giuliano Pisapia, ma ci sono anche altre forze interessate a ricostruire il centrosinistra. Il nostro è un contributo al Pd, non al di fuori del Pd. Non sto proponendo di formare nuovi soggetti politici, ce ne sono già troppi", puntualizza.