PD: ORLANDO, CENTROSINISTRA NON è RIUNIRE DEM CON BERSANI-D'ALEMA

26 giugno 2017- 15:53

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Non sono convinto che il problema sia rimettere insieme i pezzetti che si sono frantumati, se si parte da lì ha ragione Renzi, non si risolve niente. Se pensiamo che la soluzione sia rimettere insieme i cocci, non funziona. Bisogna ricostruire un campo, poi anche il rapporto con Bersani e D'Alema può cambiare". Lo dice Andrea Orlando a Corriere Live. "Non ho pregiudiziali nei confronti di nessuno -aggiunge Orlando a proposito di D'Alema- se non verso i populisti e la destra. Ma ha detto cose in queste settimane che non hanno aiutato, mi sembra che l'obiettivo sia soprattutto rendere complicato il lavoro di Pisapia".