**PD: ORLANDO, COALIZIONE BESTEMMIA PERCHè METTE IN GIOCO PREMIERSHIP**

27 giugno 2017- 19:33

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Il problema fondamentale è evitare una parola che in questo momento" suona come una "bestemmia ovvero la parola coalizione. Perchè la parola coalizione mette in discussione il tema della candidatura alla premiership". Lo dice Andrea Orlando a proposito del fatto che non si lavori a una legge elettorale maggioritaria che favorisca le coalizioni.