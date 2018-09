27 settembre 2018- 15:42 Pd: Orlando, congresso non su M5S ma tra chi vuole Pse e chi no in Ue

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Contrariamente a quello che si cerca di far credere il prossimo congresso del Pd non sarà tra chi vuole fare l’alleanza con i grillini e chi no, tema archiviato con la nascita del governo giallo-verde, ma tra chi vuole restare nel Pse allargandolo, e chi vuole andare con i liberali dell’Alde, spesso all’opposizione dei pochi governi socialisti rimasti in Europa". Lo scrive Andrea Orlando del Pd su Facebook. "Ps. A proposito di intransigenza anti-grillina, mi pare che il capogruppo dell’Alde che oggi firma un appello con altri leader politici in nome della lotta al populismo, sia lo stesso che ha brigato per fare entrare i 5stelle nel suo gruppo", aggiunge riferendosi al manifesto, promosso da Emmanuel Macron e firmato da Matteo Renzi insieme al socialdemocratico maltese Joseph Muscat, tre liberaldemocratici (il romeno Dacian Ciolos, il leader di Alde Guy Verhofstadt e il leader di Ciudadanos Albert Rivera)e dai leader del Movimento riformatore belga.