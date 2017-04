PD: ORLANDO, COSTRUZIONE CENTROSINISTRA PRESTO POSIZIONE TUTTO PARTITO

30 aprile 2017- 22:43

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Sono ottimista per la prospettiva politica che sta di fronte a noi. Credo che la posizione politica che abbiamo avanzato sarà presto di tutto il Pd e cioè la costruzione di un centrosinistra largo per battere la peggior destra che questo paese ha conosciuto". Lo dice Andrea Orlando in una conferenza stampa.