PD: ORLANDO, DOPO AMMINISTRATIVE SERVE DISCUSSIONE SERIA

29 giugno 2017- 17:09

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Non che sia così strano che il giorno dopo la sconfitta elettorale si apra una discussione sul perché, non è certo un'anomalia del Pd. Ora l'importante è non fare degli scaricabarile, non fare nessun tiro al piccione ma iniziare una discussione seria sul perché abbiamo avuto dei problemi con alcune parti dell'elettorato che votavano per il centrosinistra”. Lo dice Andrea Orlando a Un Giorno da Pecora a proposito del dibattito che si è aperto nel Pd dopo il risultato delle amministrative.