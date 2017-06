PD: ORLANDO, FOTO UNIONE? MEGLIO DI QUELLA RENZI-BERLUSCONI

27 giugno 2017- 19:44

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Ci vuole un Vinavil forte per mettere insieme le forze del centrosinistra dopo le lacerazioni che ci sono state". Lo dice Andrea Orlando a una iniziativa a Roma. Il Guardasigilli cita la discussione sulla foto del vertice dell'Unione, postata ieri da Matteo Orfini, con la 'pletora' dei rappresentanti dei partiti di quella coalizione. La foto dell'Unione? "Preferisco la vittoria risicata del 2006 alla vittoria di Grillo e Salvini". Certo, "fare quella foto è più difficile, è più semplice forse fare una foto di Renzi e Berlusconi... Ma non so se serve al Paese, anzi direi proprio di no".