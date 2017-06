PD: ORLANDO, GENOVA? COALIZIONE NON VINCE SE NON ESISTE A LIVELLO NAZIONALE

27 giugno 2017- 19:40

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Per dire la coalizione non funzione si porta l'esempio delle amministrative e Genova "ma non può reggere una coalizione in una sola città in un quadro in cui quella coalizione non esiste a livello nazionale". Lo dice Andrea Orlando ad un'iniziativa della sua area a Roma.