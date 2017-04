PD: ORLANDO, GENTILONI CON RENZI NON MI SORPRENDE

29 aprile 2017- 13:02

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Ho visto un virgolettato che mi è stato attribuito e che francamente non ho mai espresso. Non è una sorpresa che Gentiloni sostenga Renzi. Ognuno a un congresso di partito si schiera dove ritiene più utile schierarsi, non ci trovo niente di particolarmente strano o sorprendente". Così il ministro della Giustizia e candidato alla segreteria Pd, Andrea Orlando, commenta con i cronisti a Villa Borghese l'endorsement del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nei confronti di Matteo Renzi. "Il premier -ha proseguito- è anche un iscritto e un militante del Pd, quindi non credo ci sia una contraddizione in questo".