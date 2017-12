PD: ORLANDO, MINORANZA VUOL FAR PERDERE RENZI? NON SONO KAMIKAZE

13 dicembre 2017- 16:22

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Non darei per scontata" la sconfitta del Pd, "c'è in mezzo una campagna elettorale, che può cambiare le carte in tavola. Dipende da come questa viene impostata: io penso che sia necessario parlare dei contenuti di carattere sociale e affrontando il tema delle diseguaglianze”. Lo dice Andrea Orlando a Un giorno da Pecora. Qualcuno dice che voi della 'minoranza' volete fare questa campagna elettorale per far perdere Renzi...”Essendo quelli della minoranza candidati anche loro sarebbero dei kamikaze”, ribatte il ministro. Sono Luca Lotti e Francesco Bonifazi a decidere le candidature? ”Mi auguro di no, un partito come il nostro non può decidere tutto in due, in tre o in quattro. Se un partito restringe molto lo spettro dei propri candidati rischia anche di prendere meno voti”.