PD: ORLANDO, PUò ARRIVARE AL 30%

13 dicembre 2017- 16:16

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - “Ci sarà una lista alla sinistra ed una lista al centro”. Lo dice Andrea Orlando, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Nella lista di centro non c'è più Alfano, ma ci sarà Casini...”Quando le cose durano nel tempo vuol dire che sono di materia solida”, argomenta il Guardasigilli.Quanto alle percentuali, per Orlando il Pd può "fare un buon risultato, tra il 25% ed il 30%”. Maria Elena Boschi ha detto che potreste arrivare anche al 40%. “Va bene, siamo a Natale...”, scherza il ministro secondo cui la campagna elettorale dovrebbe essere "utilizzata per una svolta a sinistra: penso che noi dobbiamo caratterizzarci di più sui temi sociali”. Sulla possibilità di un governo con Silvio Berlusconi dopo il voto, Orlando osserva: “Non sono tra gli antiberlusconiani di professione, ma questa volta non è possibile ipotizzarlo. Nella scorsa legislatura si poteva spiegare in ragione delle riforme, stavolta sarebbe complicato capirlo. Specie con Berlusconi che farà una campagna elettorale mettendo in campo Salvini e delle proposte che non sono compatibili con un'orizzonte europeista e moderato”.