PD: ORLANDO, RENZI ABBIA PIù RISPETTO PER CHI SOLLEVA DUBBI

26 giugno 2017- 16:00

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Non si va lontano dicendo che non abbiamo perso e che il centrosinistra non serve. Che abbiamo perso è sotto gli occhi di tutti e sul centrosinistra" chi dice che non serve, "si assuma l'onere si fare un'altra proposta". Lo dice Andrea Orlando a Corriere Live. Detto questo, Orlando dice di non aspettarsi che "Renzi dica 'avete ragione'" ma "mi aspetto toni meno liquidatori e un po' più di rispetto verso chi solleva dei dubbi".