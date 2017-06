PD: ORLANDO, RENZI ESCA DA AUTOREFERENZIALITà, RIAPRA DIALOGO

26 giugno 2017- 15:39

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "E' giusto che un partito segua l'indicazione che emerge dal congresso, ma se si verifica sul campo che quella linea non funzione credo che qualche riflessione va fatta...". Lo dice Andrea Orlando a Corriere Live. "Se Renzi prendesse atto che una posizione solitaria e autoreferenziale dentro il Pd lo porta a sbattere, si rafforzerebbe. Si tratta di riaprire un dialogo con forze sociali, forze politiche", osserva Orlando aggiungendo che anche sulle politiche va aperta una riflessione: "Ho letto un'interessante dichiarazione del vicesegretario Martina che dice che alcune scelte vanno riconsiderate. Quali? Se il gruppo dirigente del Pd lo chiarisse, potrebbe essere utile". "Domani -prosegue Orlando- riunisco le persone che mi hanno sostenuto al congresso per chiedere al segretario di utilizzare la forza che ha ottenuto al congresso per mettere in moto un meccanismo che eviti il peggio".