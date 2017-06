PD: ORLANDO, RENZI LEADER? PRIMA COSTRUIRE CAMPO COMPETITIVO

26 giugno 2017- 15:38

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Oggi il segretario del Pd ha l'onere di ricomporre un campo politico e riposizionare il partito. Se questa premessa non c'è, è inutile che discutiamo del leader. Mi sembra lunare discutere di chi sia il leader se non riusciamo a ricostituire un campo che sia in grado di essere competitivo". Lo dice Andrea Orlando a Corriere Live. E comunque, specifica Orlando, "io sono d'accordo sul fatto che non ci siano pregiudiziali" anche nei confronti di Renzi "e su questo sono d'accordo con Prodi".