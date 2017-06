PD: ORLANDO, RENZI NON PUò ESSERE SEGRETARIO E CANDIDATO PREMIER

27 giugno 2017- 20:07

Roma, (AdnKronos) - "Noi non vogliamo rifare congresso, ma se la nostra proposta sul centrosinistra è stata sconfitta, non ricordo però che Matteo Renzi abbia proposto il proporzionale e l'alleanza con Berlusconi". Lo dice Andrea Orlando a un'iniziativa a Roma. "La linea del 4 dicembre non ha funzionato e non ha funzionato neanche la linea delle ultime amministrative. Ne vogliamo parlare?", aggiunge."Noi chiediamo a Matteo Renzi di utilizzare la forza che avuto al congresso per tessere quella tela di relazioni che fino a qui non è stata costruita. Certo è un lavoro difficilmente compatibile con il ruolo di capo della coalizione e di candidato premier. Lo avevamo previsto" quando si chiese la separazione tra segretario e candidato premier. "Renzi può essere il federatore, lo spero, ne ha anche un po' l'indole... ma il federatore non può essere il candidato premier", sottolinea Orlando.