**PD: ORLANDO, SOLIDARIETà A FRANCESCHINI, DA GUERINI LINGUAGGIO DA BAR**

27 giugno 2017- 20:00

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Solidarietà a Franceschini perché uno non può dire che il Pd è nato per unire e non per dividere e sentirsi rispondere, a parte Carbone a cui ho segnalato che c'è una legge sul cyberbullismo, ma dal coordinatore del partito Guerini 'stai calmo'. Ma come 'stai calmo'? Si dice al bar 'stai calmino'. Lo vadano a dire nei comuni in cui abbiamo perso 70 a 30 e vediamo...". Lo dice Andrea Orlando a un'iniziativa a Roma.