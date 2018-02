PD: PALAZZOTTO (LEU), DA ORLANDO E FARAONE SPREGIUDICATO RICICLAGGIO POLITICO

15 febbraio 2018- 17:19

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Sarebbe l'adesione ogni giorno di un nuovo esponente del centrodestra al Pd siciliano l'arma contro i populismi?. Semmai è il contrario. Le spregiudicate operazioni di riciclaggio politico portate avanti dal sindaco Leoluca Orlando e dal sottosegretario Davide Faraone contribuiscono a far perdere credibilità alla politica e trasformano nei fatti il Pd in un partito di centrodestra nei volti e nelle politiche". Così il deputato di Liberi e Uguali, Erasmo Palazzotto, commenta la notizia dell’iscrizione al partito di Renzi dell’ex parlamentare di Forza Italia, Dore Misuraca."Per questo oggi esiste un solo voto utile per contrastare i populismi e le destre: un voto a sinistra, un voto a Liberi e Uguali" conclude.