4 febbraio 2019- 17:06 Pd: Parisi, 'Calenda? dica se suo progetto va oltre europee'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Un progetto pensato solo per le europee o che va oltre? Così Arturo Parisi parla all'Adnkronos del Manifesto dei Carlo Calenda: "È l’iniziativa di Calenda una proposta che allude alla apertura di una nuova fase, come fu appunto nel 2004 la scelta di 'Unirsi nell’Ulivo' pensando alle elezioni nazionali che ormai bussavano alle porte? O è invece pensata per l’Europa e soltanto per l’Europa?"."E in questo caso come coniugarla con la decisione, ormai alle nostre spalle, di rafforzare la legittimazione della scelta della guida della Commissione da parte del Parlamento vincolando quindi i parlamentari eletti nella lista al sostegno del candidato socialista che il Pd si è già impegnato a sostenere?", osserva Parisi. "Grazie al suo perfetto italiano, alla convenzione Pd, Frans Timmermans, presentato e salutato come candidato Pse e quindi Pd alla Presidenza della Commissione è stato chiarissimo. La sua candidatura è alternativa a quella Ppe che non solo lui ma altri ritiene sempre più vicina all’estrema destra, dentro una dinamica, certo ancora incipiente, che anche in Europa viene intravista e incoraggiata in vista della affermazione di un bipolarismo europeo. Qual è al proposito la posizione di ognuno dei tre candidati alla segreteria?", conclude.