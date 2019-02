4 febbraio 2019- 17:05 **Pd: Parisi, 'congresso reticente, nessun nome per il futuro ma voterò a primarie'**

Roma, 4 feb. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - "Reticente". E' questo l'aggettivo che Arturo Parisi, prodiano e tra i fondatori del Pd, usa per definire il congresso dem che ieri ha chiuso la prima fase, quella degli iscritti. Un congresso in cui finora, spiega all'Adnkronos, "più che tra linee diverse e tra soluzioni da dare ai problemi presenti" si è limitato ad "una scelta tra persone: tutte rispettabili ma definite dal personale passato remoto e più spesso recente, piuttosto che dal futuro proposto al partito". "Mi auguro che quello che non è accaduto finora possa ancora accadere, e che la grigia e rituale Convenzione di ieri rappresenti la chiusura della prima fase più che l’annuncio della seconda". Nonostante le perplessità, Parisi non farà mancare il suo voto alle primarie. Non fa endorsement tra i tre candidati in lizza -Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti- al momento: "Diciamo che l’unica cosa sicura è che andrò a votare e inviterò il maggior numero di persone a recarsi ai seggi". Perchè il "patrimonio" democratico delle primarie va difeso. "In un passaggio nel quale siamo finiti, privati delle procedure democratiche come ancora accade per la maggior parte delle formazioni del centrodestra, a cominciare da Forza Italia, o alla mercé di oscuri algoritmi alimentati dalla partecipazione di invisibili minoranze, come capita tra i 5S, la democrazia del Partito Democratico, deve essere difesa e rivitalizzata come patrimonio della Democrazia di tutto il Paese".