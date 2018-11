28 novembre 2018- 18:38 Pd: Parisi, nuovo segretario a 20 giorni da deposito simboli europee

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - "Congresso Pd: il 17 marzo 2019 Assemblea per la proclamazione (o ballottaggio) per il nuovo Segretario. 20 giorni dal deposito dei simboli per il voto europeo! (20 giorni da dedicare alla definizione degli organi, a impostare le liste, e, soprattuto, a ricomporre le divisioni)". Lo scrive su twitter Arturo Parisi.